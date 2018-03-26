Merve aradığı aşkı Oğuzhan'da buldu!

Güzel şarkıcı Merve Özbey, Youtube fenomeni Oğuzhan Uğur'la aşk yaşamaya başladı.

Güncellenme 26 Mart 2018 16:54

Geçtiğimiz günlerde kendisini aldattığı iddiası ile nişanlısı Murat Binici'den ayrılan Merve Özbey aradığı aşkı Oğuzhan Uğur'da buldu.

Programda yakınlaştılar

Güzel şarkıcı Merve Özbey, YouTube'da program yağan Oğuzhan Uğur'a konuk olmuştu. Programda yakınlaştıkları iddia edilen ikilinin o günden sonra sevgili olduğu iddia edildi.

Hayranlarına muhteşem bir akşam yaşattı

Samimiyet iyice ilerleten çift, sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Öte yandan bir alışveriş merkezinde de konser veren Merve Özbey, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

Birlikte fotoğraf paylaştılar

YouTube izleyicileri Merve Özbey'in performansından etkilenen Oğuzhan Uğur'u görünce iyi bir çift olabilecekleri konusunda yorum yaptı. Oğuzhan Uğur, Özbey'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.