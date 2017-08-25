Mersin'de inşaat iskelesinden düşen 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatın dış cephesi için kurulan iskeleden düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 10:44

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir inşaatın dış cephesine kurulan iskeleden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz Mahallesi 1020 sokakta bulunan 12 katlı inşaata meydana geldi.

İnşaatın 7’nci katında dış cephe sıvası yapan 51 yaşındaki Abdulkadir Yaşar ile 39 yaşındaki İsmet Akgül iskele halatının kopması sonucunda dengelerini kaybederek düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, metrelerce yükseklikteki iskeleden düşen Abdulkadir Yaşar ve İsmet Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaat işçilerinin iş arkadaşları olayın etkisi ile büyük üzüntü yaşarken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.