Mersin'de FETÖ operasyonu: 35 askere gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si emekli olmak üzere 35 asker için gözaltı kararı alındı.

Güncellenme 07 Eylül 2017 11:07

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2'si emekli 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si emekli 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir uzman er hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, 33'ü halen görevde, 2'si de emekli olan zanlıların yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi.