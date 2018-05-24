Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Şimdi de bunu yaptı

Dövizdeki hareketlilik sonrası faiz artırım kararı alan Merkez Bankası, yeni bir hamle daha yaptı.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 17:38

İkinci çeyrekte gerçekleştirilecek olan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım takvimini güncelleyen Merkez Bankası, yılın kalanında döviz satım ihaleleriyle piyasaya verdiği tutarı artırma kararı aldı.

Döviz satım tutarı 8 milyar dolara ulaşacak

Bu kapsamda, döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi. Dolar/TL TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin kararı sonrası, 4.76'dan 4.74'ün altına geriledi. Merkez Bankası dün aldığı kararla da, Geç Likidite Penceresi faiz oranını 300 baz puan artırarak 16.5 seviyesine çıkarmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir."

Döviz kurundaki hızlı yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün olağanüstü toplanmış, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltmişti.