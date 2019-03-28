Merkez Bankası'ndan "swap" hamlesi!

Merkez Bankası, bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Güncellenme 28 Mart 2019 10:32

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Merkez Bankası'ndan son dakika haberi geldi. Merkez'in bankalara gönderdiği yazı ile “Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30’si ile sınırlandırılmıştır” denildi.

Dolar/TL saat 09:49 itibariyle 5.4603/5.4652’den işlem görüyor.

Geçen hafta ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise sınır yüzde 20’ye yükseltilmişti.

TCMB’nin bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.