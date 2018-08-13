Merkez Bankası'ndan piyasaları rahatlatacak açıklama

Merkez Bankası, piyasaları rahatlatmak amacıyla 10 milyar TL ve 6 milyar TL kaynak sağladığını açıkladı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 09:37

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar kaynak sağladığını duyurdu. Merkez Bankası ayrıca zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

250 baz puan indirildi

TCMB’nin yaptığı açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinden 250 baz puan indirildiği belirtildi.

Altın cinsinden likidite sağlandı

''Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu'' başlığı altında yapılan açıklamada, Türk lirasının zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği, değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlandığı ifade edildi.

400 baz puan indirildi

Açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinden 250 baz puan indirildiği, yabancı para diğer yükümlülükler için vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiği, yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8’e çıkarıldığı belirtildi.

Finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL kaynak sağlandı

Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirasının yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebileceği ifade edilen açıklamada, “Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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