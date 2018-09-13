Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

Merkez Bankası, kurdaki hareketlilik nedeniyle faiz oranlarını, yüzde 6,25 artış ile yüzde 24'e yükseltti.

Güncellenme 13 Eylül 2018 15:08

En son 24 Temmuz’da toplanan Para Politikaları Kurulu, bugün Murat Çetinkaya başkanlığında bir araya geldi. Piyasaların gündeminde olan kritik faiz kararı belli oldu. Buna göre faiz yüzde 6,25 artış ile yüzde 24'e yükseldi.

Yüzde 24’e yükseltildi

Merkez Bankası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu’nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltilmesine karar verdiği, son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği, dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlamanın da hızlandığı belirtildi.

“Parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir”

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilen açıklamada, “Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir” denildi.

“Enflasyonda belirgin bir iyileşme gözlemlene kadar devam edecek”

Açıklamada, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Açıklama sonrası dolarda gerileme oldu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 6,25 puan artırdı. Faiz kararının ardından dolar uzun bir aradan sonra ilk kez 6.43 seviyelerinden 6 TL'nin altına geriledi. Kısa süre bu rakamlarda seyreden dolar, ardından yeniden 6 TL'nin üzerine çıktı.