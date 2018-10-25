Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranlarını artırmadı ve yüzde 24’te tuttu.

Güncellenme 25 Ekim 2018 15:05

MB tarafından yapılan açıklamada, “Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir” denildi.

Riskler devam ediyor

Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiğine dikkati çeken açıklamada, “İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

“İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir”

Açıklamada, “Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" denildi.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında politika faizini %17.75'ten %24'e yükseltmişti.