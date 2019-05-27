Merkez Bankası'ndan dövizi dizginleyecek hamle!

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 10:37

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

“200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir”

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

Karar sonrası dolar geriledi

Merkez Bankasının yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırmasıyla dolar düşüşe geçti. Açıklama öncesi 6,08 seviyesinden işlem gören dolar kuru açıklama ile birlikte 6,04 seviyesine geriledi.

Piyasalara bugün kapalı

ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere birçok küresel piyasanın bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle döviz piyasasında hacimlerin düşük kalması bekleniyor..