Merkez Bankası'ndan dolara karşı bir hamle daha!

Merkez Bankası ateşi düşmeyen dolara bir hamle daha yaparak bir hafta içinde üçüncü kez müdahale etmiş oldu.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 10:17

Merkez Bankası durmadan yükselen doları durdurmak için bir hamle daha yaptı. Geri ödemesi olan ihracatçılar için kur 4,20'ye sabitlendi. Böylece, euro borcu olanlar için kur 4,90'a sabitlendi.

TCMB, 25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000 ve İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanıdı.

TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Merkez Bankası yapılan hamleyi, "25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri ile duyurdu.

Bu kapsamda açıklama öncesi 4,76 seviyesinde olan dolar gerilemeye başlayarak, 4,70'e kadar düştü.

Öte yandan Merkez Bankası bu girişim ile bir hafta içinde üçüncü kez müdahale yapmış oldu. Daha önce de dolar 5 liraya yaklaşınca ilk olarak faizi 300 baz puan yukarı çekmişti. Banka dün ise Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir süre önce 250 milyon dolara çıkardığı ihale tutarını 300 milyon dolara yükseltmişti. Son hamlesi ise bugün geldi. Bu kez dolar ve euro borcu olan ihracatçıya yönelik bir girişim söz konusu oldu. Borcu olup kur yükselince dolar almaya yönelen yatırımcının borcu kur üzerinden sabitlenmiş oldu.