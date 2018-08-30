Merkez Bankası'nda neler oluyor? Kritik isim neden istifa etti

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin görevini bıraktığı belirtildi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 16:08

Para Politikası Kurulu'nda 7 üyeden biri olarak yer alan Kilimci’nin bundan sonraki süreçte Kalkınma Bankası'nda görev yapacağı belirtildi.

Erkan Kilimci’nin hayatı ve kariyeri



1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.



Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.