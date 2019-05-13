Merkez Bankası hakkında ekonomi dünyasını sarsacak iddia!

Dünya gazetesi yazarı Aktaş, satılan bu dövizin artık Merkez Bankası'nın dövizi olmadığını ve Merkez Bankası'nın dövizini sıfırladığını ileri sürdü.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 13:00

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın kendine ait olmayan dövizleri sattığını iddia ederek, MB’nin net rezervlerinin ekside olduğunu ileri sürdü.

Merkez Bankası'nın altın ve kamu mevduatı hariç net döviz rezervinin 9 Mayıs'ta 10.5 milyar dolara indiğini dile getiren Aktaş, “Yalnızca bir günde 1.5 milyar dolarlık azalma oldu. 8 Mayıs'ta 12 milyar dolar olan net döviz rezervinin bir gün sonra 9 Mayıs'ta 10.5 milyar dolara inmesine ne yol açtı?" diye sordu.

“Merkez Bankası kamu bankaları eliyle döviz satıyor” iddiası

Aktaş "Reuters ‘Merkez Bankası kamu bankaları eliyle döviz satıyor' diye günlerdir yazıyor, kimsenin yalanladığını da görmedik. Satılan dövizin ilk gün 1 milyar dolar olduğu, daha sonra tutarın haftalık bazda 4.5 milyar doları bulduğu yazıldı" ifadelerini kullandı.

“Arka kapıdan dolanıyoruz”

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: Elinizde ‘sahibi olduğunuz' on milyarlarca dolarlık ‘net rezerv' olur satarsınız. Ya da çok eskide kalan Merkez Bankası'nın döviz müdahaleleri gibi bir operasyon yaparsınız. Hatırlayın Merkez Bankası bankalar arası piyasaya satıcı olarak girdi mi, döviz talebi bir anda kırılırdı. Ama artık işleyiş bambaşka. Şimdi bir kere, güya dövizi Merkez Bankası değil, bazı kamu bankaları satıyor. Arka kapıdan dolanıyoruz.

“Satılan bu döviz artık Merkez Bankası'nın dövizi değil”

İkincisi daha da tehlikeli bir duruma işaret ediyor. Satılan bu döviz artık Merkez Bankası'nın dövizi değil. Çünkü Merkez Bankası dövizini sıfırladı.