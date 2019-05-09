Merkez Bankası artan dolar sonrası bu hamleyi yaptı!

Merkez Bankası, finansal piyasalardaki hareketliliği dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini duyurdu.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 13:44

Merkez Bankası, piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir müddet ara verdi.

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alan Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası’ndan açıklama

TCMB'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Bugün dolar 6,25'e dayandı, euro da ise 7 lira seviyesi görüldü.