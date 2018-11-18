Merkel'in varisi Türklere karşı niyetini belli etti

Partisinin liderliğinden ayrılan Merkel yerine gelmesi muhtemel isimlerden olan Kramp-Karrenbauer, çifte vatandaşlık hakkında skandal ifadeler kullandı

Güncellenme 18 Kasım 2018 14:11

Geçen haftalarda yıllardır başında bulunduğu Hristiyan Demokrat Parti yöneticiliğinden istifa eden Angela Merkel’in yerine geçmeyi düşünen bir aday Türk düşmanı çıktı.

Adaylığı açıklanan tek kadın aday

Merkel’in istifası sonrası şu ana kadar adaylığını açıklayan tek kadın isim Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.

Oyların ne kadarını aldı?

Kramp-Karrenbauer, ülkede yapılan bir ankete göre, oyların yüzde 32’sini, başka bir ankete göre de %46’sını aldı.

Seçilme ihtimali en yüksek olan aday

Partinin 7 Aralık’ta yapılacak kongresinde seçilme ihtimali en yüksek olan Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın en fazla okunan dergisi Spiegel’e açıklamalarda bulundu.

Çifte vatandaşlıktan rahatsız

Kram-Karrenbauer, Almanya’da uygulanan çifte vatandaşlık uygulamasını istemediğini, ülkesinde uygulanan çifte vatandaşlık uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi. Alman ve Türk çifte vatandaşlığından beklenen verimin alınamadığını, Türkiye’nin Almanya’daki vatandaşların kendi yanında olmasını istediğini, bu durumun devam etmesi durumunda çifte vatandaşlık uygulamasının bir anlamının kalmayacağını, bu sistemin bitilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulundu

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Kramp-Karrenbauer, ülkesine göç edenlere vatandaşlık verilmesi gerektiğini ama çocuklarına bu hakkın tanınmaması gerektiğini belirtmişti.