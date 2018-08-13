Merkel'den Türkiye'ye destek

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 16:30

ABD ile yaşanan döviz krizi sonrası Almanya’dan üst üste Türkiye’ye destek geliyor. Başbakan Angela Merkel, Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

“Kimsenin çıkarına olmaz”

Berlin’de basın toplantısı düzenleyen Merkel, Türkiye’deki bir ekonomik istikrarsızlaşmanın kimsenin çıkarına olmayacağını, elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini, Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsız çalışmasının garanti edilmesi gerektiğini belirtti.

''Bu bizim çıkarımızadır''

'Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini' belirten Merkel ''Bu bizim çıkarımızadır'' vurgusu yaptı. Çevresindeki ülkelerin istikrarlı olmasının her zaman AB'nin çıkarına olduğunu ifade etti.

“Kaygı verecek bir durum yok”

Alman Hükümet Sözcüsü de, Türk ekonomisinin istikrarlı olmasının Almanya’nın da çıkarına olduğunu, gelişmeleri izlediklerini, TL'nin değer kaybını yakından izlediklerini, şu anda kaygı veren bir durum olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Almanya yolcusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'i ziyaret edecek.