Merkel'den Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin AB üyeliği müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.

Güncellenme 05 Eylül 2017 12:29

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekim ayında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik bir görüşme yapacağını ifade etti. Merkel, Avrupa'nın Türkiye ilişkilerin geleceği hakkındaki farklılıklardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel, dün yaptığı açıklamada ise Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini söylemişti.

Alman Federal Meclisi'nin seçimlerden önce düzenlediği son oturumda söz alan Başbakan Merkel, Türkiye'den tutuklanan Alman vatandaşları konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore krizine ilişkin yorumda bulunan Merkel, "Kuzey Kore konusunda sadece barışçıl ve diplomatik bir çözüm olabilir" ifadesini kullandı.

Hürriyet