Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Alman hükümet sözcüsü Özil'in Alman milli takımından ayrılma kararını değerlendirdi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 13:44

Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakması sonrasında tartışmalar devam ediyor. Alman hükümet sözcüsü Özil'in Alman milli takımından ayrılma kararını değerlendirdi.

Özil'e değer veriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Karara saygılıyım açıklaması

Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da belirtti.

"Her zaman bağrına basmaya devam edecektir"

Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini de ifade etti.