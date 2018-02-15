Merkel'den AB'ye flaş mülteci çağrısı: Türkiye'ye...

Mevkidaşı Yıldırım ile görüşen Merkel, görüş ayrılıklarımız olabilir ancak ortak çıkarlarımız söz konusu dedi ve AB'ye Türkiye üzerinden mülteci çağrısında bulundu.

Güncellenme 15 Şubat 2018 21:20

Türk-Alman ilişkilerinin büyüm önem taşıdığını söyleyen Merkel, "Değerler açısından ve bunların uygulanması açısından görüş ayrılıklarımız olabilir. Diğer taraftan çok zorlu dönemlerde de karşılıklı çıkarlarımız söz konusu. Almanya'da üç milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Bu insanlar güzel bir birliktelik açısından bir köprü görevi görmekte" dedi.

Merkel İlişkilerde güven duygusuna dikkat çekti

Almanya ve Türkiye'nin NATO'da müttefik olduğunu hatırlatan Merkel, "Güvenlik konularında çok önemli birer ortak olarak hareket etmekteyiz. Bu nedenle çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu bir ilişkinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

"ABD ile ilişkiler açısından belli kaygılarımız var"

Türkiye'nin her ülke gibi güvenlik açısından kendi çıkarlarını gözetmek durumunda olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı, "NATO içerisinde ABD ile ilişkiler açısından belli kaygılarımız var. Burada herşeyin olumlu seyretmesini umuyoruz" dedi.

Türkiye'ye mülteci övgüsü

Tükiye'nin Suriye'den gelen mülteciler konusunda olağanüstü bir çaba harcadığını belirten Merkel bunun daima takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Türkiye'ye mülteciler için AB fonlarının bir an önce ödenmesi gerektiğini söyleyerek, "AB kurumlarının sadece ilk üç milyarlık değil; ikinci üç milyarlık paketinin de hazır olması ve bir an evvel devreye girmesi gerektiğini ifade ettim" dedi.