Merkel: Kendi imamlarımızı yetiştireceğiz

Almanya Başbakanı Merkel; DİTİB'in bazı faaliyetlerinden rahatsız olduklarını, kendi imamlarını yetiştireceklerini söyledi.

Güncellenme 12 Aralık 2018 17:26

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde imam yetiştirilmesi gerektiğini, bu konuda mesleki eğitimin verilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Merkel’e zor soru

Bir milletvekilinin, DİTİB’in iç istihbarat örgütü olan BfV tarafından izlenmeyeceği iddialarına yönelik sorusuna cevap veren Merkel, kimin ne zaman, hangi kapsamda izleneceğine güvenlik birimlerinin karar vereceğini dile getirdi.

DİTİB’le birlikte çalışıyoruz

DİTİB’in birçok temsilcisiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Merkel, kurumun Türkiye ile yakın bağları olduğunu, bu nedenle Türkiye ile görüşme yaklaşımında olduklarını belirtti.

Merkel, hangi konuda rahatsızlık duyuyor?

DİTİB konusunda rahatsızlık duydukları bazı konular olduğunu belirten Merkel, bu durumu muhataplarına açıkça ifade ettiklerini söyledi.

İmamlık eğitimi mi verilecek?

Merkel, Almanya’da üniversitelerde İslam dini dersinin okutulduğunu, kendi açısından Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyaç olduğunu, bunun kendilerini bağımsız kılacağını, bunun gelecek için gerekli olduğunu belirtti.