Merkel, güçlü bir Türkiye istiyoruz!

Merkel; Suriye için Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve kendisinin katılacağı dörtlü bir zirve yapılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ekim ayında Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve kendisinin katılacağı dörtlü bir zirve yapılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

“Büyüyen Türkiye istiyoruz”

Almanya olarak istikrarlı, ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istediklerini vurgulayan Merkel, Türkiye ile terörle mücadele alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini, içişleri bakanlılarının aralarındaki temasları canlandırmak istediklerini belirtti.

"15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz”

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin de açıklamada bulunan Angela Merkel, "15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz, daha önce de söyledim, asla kabul edilemez. Gülen hareketinin, PKK gibi (terör örgütü) olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var” dedi.