Merkel, Erdoğan'ı Almanya'ya davet etti
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim sonrası ülkesine davet etti.
Almanya'daki Solingen faciasının 25. yıldönümünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırlayan Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile ilgili önemli mesajlar verdi.
"Seçimlerden sonra Erdoğan'ı Almanya'ya bekliyoruz"
Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'ya beklediğini söyledi.
Almanya'da Erdoğan ve hükümete yine seçim propagandası yasağı uygulanırken Merkel'den mesaj geldi. Şansölye ''Seçimlerden sonra Erdoğan'ı Almanya'ya bekliyoruz'' dedi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluile birlikte, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için düzenlenen anma törenine katılmıştı.