Mercedes'ten sonra o otomotiv devi de İran'dan çekiliyor!

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar sonucu ödeme alamayan Volvo, ülkeden çekilme kararı aldı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 12:25

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar sonucu ülkenin zayıflayan ekonomisi otomotiv sektörünü de vurdu. Daha önce ülkeden çekilme kararı alan Mercedes’ten sonra Volvo’dan da benzer bir karar haberi geldi.

Volvo’dan açıklama geldi

Bu kapsamda açıklama yapan otomotiv devi Volvo, şirketin İran'a gönderdiği kamyon parçaları karşılığında ödeme yapılmadığını ve bu nedenle İran'daki operasyonlarını sürdürmeme kararı alındığını belirtti.

Ödeme alamadılar

Bu yaptırımların ve ABD'nin getirdiği kısıtlamalar yüzünden İran'da bankacılık sisteminin çalışmadığını belirten Volvo sözcüsü Fredrik Ivarsson, paralarını alamadıklarını, bu nedenle şu an İran’dan çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yetkili firma da haberleri doğruladı

Saipa Diesel yetkilileri yaptırımlar nedeniyle Volvo Trucks şirketinin ortaklık anlaşmasına son verdiğini doğruladı. İran ile ticari ilişkilerini askıya alan Avrupalı şirketler arasında Fransız enerji devi Total, Fransız otomobil üreticileri Peugeot ve Renault'nun yanı sıra Alman Siemens ve Daimler de bulunuyor.

AB yeni bir ödeme sistemi geliştirmek istiyor

Öte yandan, Avrupa Birliği, İran ile ticari işlemlerin devamı ve ABD yaptırımlarının etkisini hafifletmek için bir ödeme sistemi geliştirme çabası içerisinde.

Teknik detaylar üzerinde çalışılıyor

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarifi teknik detaylar üzerinde çalıştıklarını belirtti.