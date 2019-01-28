Mercedes, “digital light” teknolojini tanıttı

“Digital light” teknolojisini tanıtan Mercedes, sürücülerine harika bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 28 Ocak 2019 13:05

Dünyaca ünlü otomotiv devi Mercedes, “digital light” teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji ile yolda karşıya geçmeyi bekleyen yayalar için yaya geçidi yapılabiliyor. Akıllı dokunmatik ekran sayesinde asfalta istenilen yazı ve semboller yazılabiliyor.

Böyle bir teknolojinin Türkiye’de ne zaman kullanılmaya başlayacağı merak konusu olurken, vatandaşın buna nasıl bir tepki göstereceği de merak konusu.

Daha güvenli bir sürüş deneyimi

Sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşatması planlanan bu teknoloji sayesinde, 2 milyon piksel çözünürlüğündeki farları ile yol üzerinde bulunan araçları, yayları, yol tabelalarını araç yazılımı ve sensörleri ile birlikte çalışarak sürücüye yansıtıyor. Bu sayede yol üzerindeki hiçbir detay ve uyarı sürücülerin gözünden kaçmamış olacak.

10 farklı sembol bulunuyor

Digital Light teknolojisi, şu an için sürücülere gösterebileceği 10 farklı sembol bulunuyor. Bu sembollerin arasında yol çalışması, karlı yol, hız limiti ya da takip mesafesi gibi önemli uyarılar bulunuyor.

Yeni semboller de eklenecek

Mercedes’in teknolojiyi geliştirmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda tanıtılacak modellerde Digital Light teknolojisine yeni semboller eklemesi muhtemel.

2021’de seri üretime başlanacak

İlk olarak 2018 Cenevre Auto Show'da tanıtılan bu teknolojinin Mercedes-Benz'in 2021 model araçlar için seri üretime başlayacağı konuşuluyor.