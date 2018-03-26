Meral Akşener'e umut bağlayanlar hayal kırıklığı yaşıyor!

Bazı kesimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için umut bağladığı Meral Akşener, seçmenine tam bir hayat kırıklığı yaşatıyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 10:57

MHP'den bazı muhalif isimlerle ayrılarak İyi Parti'yi kuran Meral Akşener'in yaptığı bazı hamleler yeni siyasi hayatını başlamadan bitirecek gibi görünüyor. MHP'den sonra tüm fikirleri kucaklayıcı bir siyaset izleyeceğini belirten Akşener'in gidişatı olayın hiç de öyle olmadığını gösterdi.

Amacı neydi?

MHP yönetiminden memnun olmayan Akşener'in hedefi partiden ayrılacak hem milliyetçilerin hem de CHP'den bazı kesimlerin oyunu almaktı.

Son çıkışlar hayal kırıklığı yarattı

İyi Parti'nin yaptırdığı anketlerde hatırı sayılır bir oy kitlesine sahip olduğu gözlemlenen Akşener'in yaptığı son çıkışlar, hem milliyetçi-muhafazakâr hem de Kemalist seçmenin tepkisine yol açtı.

Milliyetçileri üzdü

Afrin'de yapılasın Zeytin Dalı Harekatı'nı ilk günden beridir eleştiren ve "Afrin'e girmeyelim, evlatlarımızı orada tuzağın içine düşürmeyelim" açıklamalarıyla milliyetçi seçmenin gözündeki değerini yitirdi.

CHP’de hayal kırıklığı yaşattı

Son yaptığı açıklamada ise İsmet İnönü hakkında kullandığı sözler ise CHP seçmeninde, tepki çekmenin de ötesinde bir hayal kırıklığına sebep oldu.

İnönü’ye ağır sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "İsmet İnönü'nün ruhuna Fatiha okutur hale getirdiniz milleti" dedi, bu sözler kendisine umut bağlayan Kemalistleri telaşlandırdı.

Geri adım atacak mı?

Daha şimdiden oyunu almayı planladığı kesimleri kendine küstüren Meral Akşener'in bu açıklamalarında geri adım atıp atmayacağı ise merak konusu.

Milliyetçi değil merkezi bir parti

Öte yandan parti içinde MHP kökenli isimlerin tasfiye edilmesi de söz konusu. İddiaya göre Akşener MHP'de İyi Parti'ye geçenlerin ön planda olmasını istemiyor ve partisi milliyetçilikten uzak merkez sağ siyasetine çekmeye çalışıyor.