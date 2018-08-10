Meral Akşener'den şaşırtan çıkış: Hükümetimizin yanındayız!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 17:12

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir son dakika açıklaması geldi. Akşener, dolardaki dalgalanma nedeni ile "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.

Diğer partilere de işbirliği teklifinde bulunan Akşener, Türkiye’nin aile şirketi olmadığını, ekonomik tabloyu bozanların yalnız karar verdiğini ama toparlamak için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını, Merkez Bankası’na müdahale etmekten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendiren Akşener, ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşandığını, herkesin aynı gemide olduğunu, bu geminin adının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunduklarını, etrafı saran sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulmaları gerektiğini belirtti.

Akşener ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.