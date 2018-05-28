Meral Akşener'den İnce'ye salvolar!

Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda İnce'nin değil kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkması gerektiğini ileri sürdü.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 09:25

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla seçimi kazanacağını, kendisinin kalması durumunda Erdoğan'ın kaybedeceğini iler sürdü.

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Gazete Duvar'a konuşan Akşener, seçime girebilmek için tüm şartları yerine getirdiklerini, Yargıtay’ın da bunu açıklamasıyla sabitlediğini, YSK’ya baskı yapıldığına dair duyum aldıklarını, bunun da kendilerini politik ve demokratik hamleye yönelttiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bu durumu paylaştığını, desteğini rica ettiğini, Kılıçdaroğlu da bu ricaya olumlu karşılık vererek o hamleyi yaptıklarını söyledi.

Millet İttifakı Meclis’te çoğunluğu alır

Millet İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu alacağından hiç kuşkusunun olmadığını belirten Akşener, anketlere bakıldığında seçimin ikinci tura kalacağının açık olduğunu, ikinci turda ne olacağı ise Erdoğan’ın karşısına kimin çıkacağıyla yakından ilgili olduğunu, o nedenle seçmene hep, “Erdoğan kimin ikinci tura kalmasını istemez bu soruyu sorun, oyunuzu buna göre verin” dediğini, Erdoğan ikinci tura İnce’nin kalmasını istediğini, İnce’nin ikinci turda alacağı oyun kendilerinin desteklemesi durumunda dahi Erdoğan’ı geçemediğini, kendisinin ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan’ın tüm hesaplarının altüst olduğunu belirtti.

İkinci tura ben kalırsam kazanırım

Akşener, "Ben AK Parti içerisindeki Erdoğan yorgunlarından da Erdoğan’a oy vermek istemeyip ama CHP adayına da oy verme eğiliminde olmayanların oylarını da dâhil ederek önemli bir farkla Cumhurbaşkanlığını alıyorum" dedi.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının, ikinci tura İnce kalırsa Erdoğan’ın farkla kazanacağını söylediğini belirten Akşener, kendisinin kalması durumunda ise Erdoğan’ın kaybedeceğini, kendisi de bunu bildiği için kendisi üzerinde bir karartma uygulandığını söyledi.

Meral Akşener açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan’ın korkuları nedeniyle benim yakın siyasi geçmişim engelli koşuya döndü. İyi bir gazeteci olduğunuz için size sormak istiyorum, Erdoğan’a yakın medyanın Muharrem Bey’e gösterdiği ilgi dikkatinizi çekmiyor mu? Sadece soruyorum.

Sayın Selahattin Demirtaş konusunda tavrımı net olarak açıkladım. Kendisi hükümlü değil sanıktır. Cumhurbaşkanı adayı olarak eşit şekilde yarışma hakkı tanınmalıdır. Beraat ettiği takdirde geri dönülmez sonuçlar yaratacağı düşüncesindeyim."