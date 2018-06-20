Meral Akşener'den Çiller'e: Yüz ifadeleri çok ilginç!

Meral Akşener, eski başbakan Tansu Çiller'in Yenikapı mitingine katılmasını değerlendirdi.

Güncellenme 20 Haziran 2018 11:52

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller'in AK Parti'nin Yenikapı'daki mitingine katılmasını değerlendirdi. Akşener, "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor" dedi.

"Yüz ifadeleri çok ilginç"

Çiller'in başbakanlık yaptığı yıllarda Bakanlar Kurulu'nda yer alan ve İçişleri Bakanlığı yapan biri olan Akşener, "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Çiller'in daha önce 'evet' cenahında yer aldığını söylemiştim. Bu tablo da söylediklerimin doğru olduğunun kanıtı oldu. Çiller bir birey, şu anda herhangi bir siyasi kimliği yok. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkmış, yüz ifadeleri çok ilginç" ifadelerini kullandı.