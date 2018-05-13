Meral Akşener'den "adaylıktan çekildi" iddiasına yanıt

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, adaylıktan çekildiğine dair iddiayı yanıtladı.

Güncellenme 13 Mayıs 2018 11:54

Fatih Altaylı'nın dün köşesine taşıdığı İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in adaylıktan çekildiği iddiasına cevap geldi. Akşener bu yazı üzerine Altaylı'yı arayıp iddiaları yalanlayarak, Muharrem İnce'nin "Meral Hanım isterse yardımcısı olurum" sözlerine de değerlendirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Meral Akşener adaylıktan çekildi mi? Ortalıkta görünmüyor" yazısı sonrasında Meral Akşener'in Muharrem İnce lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiası konuşulmuştu. Meral Akşener iddianın sahibi Fatih Altaylı'yı arayıp kahkaha ata ata gerçekleri anlattı.

Akşener, adaylıktan çekilme durumunun söz konusu olmadığını, basının kendisine yer vermediğini, bunu bir sorun olarak görmediğini, bu sayede meydanlarda vatandaşlarla buluştuğunu söyledi. Akşener, Muharrem İnce'nin "Meral Hanım isterse yardımcısı olurum" sözlerine de değinerek, "Muharrem Bey’in sözleri zaten bir anlamda geleceği de gösteriyor" diyerek ikinci tura kendisinin kalacağını iddia etti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı ise şöyle:

- Fatih Bey, adaylıktan çekilmek ne kelime, şu anda bazılarının asabını en fazla bozan aday olarak tam gaz çalışıyorum. Geri adım yok, sürekli ileri gidiyoruz. Ben asla pes etmedim, etmeyeceğim. Bugün benim medyaya çıkmamı engelleyenler pes edecek sonunda.

- Ama sakın yanlış anlamayın, medyaya sitem etmiyorum. Onların durumunu anlıyoruz. Ama medya görmüyor diye biz yok olmuyoruz. Tam aksine vatandaşla bütünleşmiş vaziyetteyiz. Her yerdeyiz. Herkesleyiz. Türkiye’nin her yerinde varız ama medyada yokuz...

- Muharrem Bey’in sözleri zaten bir anlamda geleceği de gösteriyor. Muharrem Bey’in siyaseti iyi okuduğunu gösteriyor...