Meral Akşener: TRT'yi satacağım!

İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde yönetime gelmeleri durumunda TRT'yi satacaklarını söyledi.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 13:46

Ankara Spor Salonu'nda partisinin 'Milletle Sözleşme' adını taşıyan seçim beyannamesini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Kamunun ödediği verdiği belgelerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmış olan TRT'yi satacağız" dedi.

TRT satılacak

Akşener, kamunun ödediği verdiği belgelerle belirli bir kesimin tarafına tutmakla suçladığı TRT'yi satacağını, ve şu ana kadar olan vaatleri arasındaki en fazla alkış alanın bu olduğunu söyledi.

OHAL kalkacak

Ekonominin müteahhit ekonomisine çevrildiğini belirten Akşener, OHAL uygulamasına göreve geldikleri an itibarıyla derhal son vereceklerini, devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceklerimi, yeni anayasa bireysel hak ve hürriyetleri çok güçlü bir şekilde teminat altına alacaklarını belirtti.

RTÜK düzenlemesi

Akşener, medya alanında önemli düzenlemeler getireceklerini, devletin tüm basın yayın kuruluşlarına eşit mesafede durmasını sağlayacaklarını, RTÜK'ü siyasi etkilerden arındırarak asli görevlerine odaklanmasını sağlayacaklarını, interneti özgürleştirdiklerini, inanç özgürlüğü önündeki fiili engelleri kaldıracaklarını söyledi.

MYO’lara kısa dönem askerlik

Seçim barajını yüzde 5'e indireceklerini ileri süren Akşener, seçmen sayısına göre yurtdışı seçim bölgeleri oluşturacaklarını, mesleki eğitimi cazip hale getirmek için Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik imkanı sağlayacaklarını belirtti.