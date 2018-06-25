Meral Akşener nerede?

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim sonrası adeta sırra kadem bastı.

Güncellenme 25 Haziran 2018 14:18

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında beklentilerin çok altında oy olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessizliğe büründü. İyi Parti seçmeni Akşener'den açıklama beklerken HDP'nin adayı Demirtaş'ın bile gerisinde kalması sonrası hiçbir şekilde bir açıklama yapmadı.

Sırra kadem bastı

En son seçim sandıkları açılmaya başlandığında sosyal medyadan tweet atan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında fark attığı saatlerde Twitter'dan, "Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz!" diye yazdı. Akşener bu açıklamasında sonra sırra kadem bastı.

İnce’den daha fazla oy alacağına inandı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını engelleyen ve bunu her fırsatta dile getiren Meral Akşener, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri de ikna edip herkesin kendi adayını çıkarmasını sağlamıştı. Meral Akşener seçimlerde Muharrem İnce'den daha yüksek oy alacağı ve seçimin ikinci turuna kalan isim olacağı iddiasındaydı.

Demirtaş’ın gerisinde kaldı

Seçim kampanyasını cezaevinde yapan Selahattin Demirtaş, Akşener'i geçerek en fazla oy alan üçüncü aday oldu. Demirtaş yüzde 8.39 oranında oy alırken Meral Akşener tam bir hayal kırıklığı oldu ve yüzde 7.30 ile yarışı 4. sırada bitirdi.

44 vekil çıkardı

Meral Akşener cumhurbaşkanlığı yarışında kişisel bir hezimet yaşarken ilk kez seçime katılan İyi Parti yüzde 10 barajını aşıp 44 milletvekili ile mecliste yerini aldı.