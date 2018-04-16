Meral Akşener FETÖ'cü mü?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin FETÖ'cü olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 16:49

MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Meral Akşener, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi. Kendisine sorulan FETÖ sorularını cevaplayan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Akşener'e FETÖ'cü demediğini, biri için FETÖ'cü diyenlerin bunun gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Kendisine sorulan FETÖ sorusu üzerine Meral Akşener, gazetecileri malum yapı dediğini kendisinin de açık açık cevaplamak istediğini,

Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim diyen Akşener, kendisinin ve arkadaşlarının başından itibaren FETÖ'cülükle suçlandığını, bunu trollerin yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakanların ağzından böyle bir şey çıkmadığını söyledi Akşener ayrıca, "Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" dedi.

Dokunulmazlığı olmadığını hatırlatan Akşener, "Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir" ifadelerini kullandı.