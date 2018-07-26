Meral Akşener bu nedenle istifa etmiş!

İyi Parti'de yaşanan kriz sonrası Akşener'in neden istifa ettiğine dair detaylar ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 10:40

İyi Parti’nin Afyon’daki kampında çıkan olaylar sonrası Genel Başkan Meral Akşener’in istifa etmesi ve bir daha aday olmayacağını açıklaması siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kesin aday olmayacak

Bu karar sonrası İyi Partililer, Akşener’in evinin önünde nöbet tutmaya başlamışlardı. Akşener de bu sebeple evinin önünde bekleyenlerde 72 saat süre istemişti. Fakat bu süre dolmadan Twitter’dan bir daha aday olmayacağını ve kararının kesin olacağını açıklamıştı.

Başkanlık Divanı acil toplandı

Bu açıklama sonrası Başkanlık Divanı acil olarak toplandı. Toplantıda, tek adayın Akşener olduğuna dair karar alındı. Karar sonrası İyi Parti Genel Başkanı’na İyi Parti Başkanlık Divanı’ndan rest gibi bir karar daha çıktı. Buna göre “İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener kararından dönmeyip aday olmazsa, biz tüm Başkanlık Divanı üyeleri de kendisi gibi görevi bırakacağız. Meral Akşener yoksa biz de yokuz…” dedi.

Akşener’in istifa sebebi ne?

Sözcü’nün haberine göre, Akşener’in oy oranının beklenilenden daha az olduğu, bunu kaldıramadığını, sindiremediğini, başarısızlık varsa sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Adaylığa ikna olur mu?

Akşener hakkında değerlendirme yapan adı verilmeyen bir İyi Partili Milletvekili ise, Meral Akşener'in yaşanan bu gelişmelerden sonra adaylığa zor ikna edileceğini söyledi.