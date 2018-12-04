Meral Akşener, 5 ilin adaylarını açıkladı

Meral Akşener, İyi Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı konuşmasında 5 ilin adayını açıkladı.

Güncellenme 04 Aralık 2018 10:41

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yerel seçimlerde aday olacak beş ilin daha belediye başkanı adayını açıkladı.

Akşener, geçtiğimiz günlerde MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz'ı Mersin adayı olarak açıkladı.

Daha önce MHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kocamaz böylece İyi Parti’ye geçmiş oldu. Kocamaz’a rozetini takan Akşener, "Herkes için en hayırlısı olsun" ifadesini kullandı.

Akşener’in açıkladığı diğer iller ve adaylar şu şekilde:

Isparta: Isparta Barosu Başkanı Avukat Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ: Eski Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ

Niğde: Mümin Ünal

Afyonkarahisar: Dr. Mahmut Koçak

Daha önce iki aday açıklanmıştı

İyi Parti daha önce Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'u Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklamış; Prof. Dr. Atakan Aksoy'u da Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı olarak açıkladı.