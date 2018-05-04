Memurluk kalkacak mı? Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, devlet memurlarının çalışma şekillerine düzenleme geleceğine dair haberleri yalanladı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 15:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu çalışanlarının çalışma şekilleriyle alakalı bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etti.

“Sendika üye sayısı artıyor”

Sarıeroğlu, şu anda 164 işçi sendikası 156 tane de kamu görevlileri sendikası olduğunu, bunların örgütlü ve faaliyet içerisinde olduğunu, üye sayısının son 5 yılda yüzde 71 arttığını, 1 milyon 741 bine ulaşan bir işçi sendikalarına üyelik oranına sahip olunduğunu, memur sendikalarında da 1 milyon 700 bine ulaşmış bir üye sayısına sahip olunduğunu belirtti.

“28 milyonluk bir istihdam söz konusu”

28 milyonluk bir istihdamın söz konusu olduğunu belirten Sarıeroğlu, 32 milyona yaklaşmış bir iş gücüne sahip olunduğunu, kamuda, özel sektörde aktif sigortalı olarak çalışan 22 milyon vatandaşın olduğunu, bu rakamların dikkate alındığı zaman sendikal örgütlülük mücadelesinin yeterli olduğunun söylenemeyeceğini söyledi.

“Bu kadar istihdam başka ülkede yok”

Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir sürecin geride bırakıldığını, dünya ülkelerinden bunun nasıl yapıldığıyla ilgili sorular da geldiğini, alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğindeki bir düzenlemenin yeni bitirildiğini, kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada kadroya alındığı başka bir ülkede olmadığını ifade etti.

“Devlet memuru kanununda düzenleme söz konusu değil”

Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, 657 sayılı devlet memurları kanununda herhangi bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, memurlarla ilgili alımların bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini belirtti