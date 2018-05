Memurluk kaldırılıyor mu? Bakan Sarıeroğlu açıkladı!

Bakan Sarıeroğlu, memurluğun kaldırılacağına dair haberleri yalanlayarak 3,5 milyon memurun rahat olması gerektiğini belirtti.

Güncellenme 01 Mayıs 2018 16:57

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir televizyon programında memurluğun kaldırılacağına dair söylentilere cevap verdi. Bakan Sarıeroğlu, mevcut düzenlemelerin aynı şekilde devam edeceğini, 3,5 milyon kamu görevlisi olduğunu, hepsinin rahat olması gerektiğini söyledi.

Bayram ikramiyesi verilecek

Ana muhalefeti de eleştiren Bakan Sarıeroğlu, emeklilere hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda bin liralık bayram ikramiyesi verileceğini belirtti.

12,3 milyon kişi bu haktan faydalanacak

Sarıeroğlu, ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket olmadığını, en önemli şeyin emeklilere verilecek 1000 liralık bayram ikramiyesi olduğunu, ana muhalefet partisinin kendi projesi olduğuna dair iddialar ortaya koyduğunu, kendisinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini, 11,5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceklerini, SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin bu haktan faydalanacağını, şehit yakınları, gazilerin faydalanacağını, emekli olan geçici köy korucuları, aylık bağlanan sivil vatandaşın da faydalanacağını, 12,3 milyon kişinin bu haktan faydalanmış olacağını söyledi.

Memurluk kaldırılacak iddiası yalan

Memurluğun kaldırılacağına dair iddiaları da yalanlayan Bakan Sarıeroğlu, memurluğun ortadan kaldırıldığına dair söylentilerin olduğunu, sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda yapıldığını, KPSS ile memur alımları, sözleşmeli personel alımları, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımların devam ettiğini, bunlarla ilgili mevcut sistem neyse, aynı şekilde devam edileceği, 3,5 milyon kamu görevlisinin rahat olması gerektiğini, 4b'lilerin izin konusunda talepleri olduğunu, 4b'lilerin izin sürelerini düzelttiklerini, Bakanlar Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

Türkiye yüzde 7,7 büyüdü

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin yüzde 7,7 büyüdüğünü, bunun ilk defa yapılan bir şey olmadığını, her dönemde kamu görevlileri ile ilgili her dönemde düzenleme yaptıklarını, telaş içerisinde olması gerekenlerin henüz adayları belli olmayanlar olduğunu, kendisinin göreve geleli 9 ay olduğunu, her alanda 16 yıldır çalıştıklarını söyledi.