Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor

Memur-Sen, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 12:40

Hükümetin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira ikramiye vermesi hakkında açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Toplu sözleşme talepleri arasında bayram ikramiyesinin de olduğunu belirten Tonbul, o dönem bunu hem emekliler hem de memurlar için istediklerini belirtti.

Mamurlar da ikramiye istiyor

Tonbul, hükümetin seçim öncesi emeklilerin yüzünü güldürdüğünü, sıra kamu görevlilerinde olduğunu, kamu görevlileri olarak emeklilere verilen ikramiyenin memurlara da verilmesini istediklerini, gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlileri için istediği bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşündüklerini, hükümetten, Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlilerine biner lira bayram ikramiyesi müjdesini, en kısa sürede duymak istediklerini söyledi.

Müjdeyi Yıldırım vermişti

Başbakan Binali Yıldırım, 30 Nisan'da emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verileceğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise ikramiyelerin, haziranın ilk haftasından itibaren ödeneceğini duyurmuştu.

Herkese bin TL mi ödenecek?

İkramiyelerin dosya bazlı olacağı, emeklilerin kendisine bin TL, ölüm aylığı alan hak sahiplerinin ise aylık hisseleri oranında, iş kazası geçirenler ve meslek hastalığı olanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacağı belirtildi.

Kimler bu haktan yaralanacak?

İkramiyeden, Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bu nedenlerle hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak.