Memur emeklisinin yıllık zam oranları belli oldu

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur emeklisinin yıllık maaş zammı belli oldu.

Güncellenme 03 Ocak 2019 11:41

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Aralık ayında yüzde 0,40 düştü. 2018’in yıllık bazda enflasyon oranı ise yüzde 20,30 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranı yüzde 10,19 oldu. Memur emeklisinin yıllık maaş zammı da yüzde 10,69 oldu.

Yüzde 4 zam yapılacak

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelen enflasyon farkı yüzde 6,70 oldu. Buna göre alacakları maaş zammı yüzde 10’unun üzerin olacak. Memurlara toplu sözleşmenin gereği olarak Ocak ayında yüzde 4 zam yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeli memurlar, geçici personel ile memur emeklileri maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

6 aylık periyotlar halinde hesaplanacak

Toplu sözleşmenin gereği olarak enflasyon farklı 6 aylık periyotlar halinde hesaplanacak.

İlk 6 ay nasıl hesaplandı?

2018’in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammı enflasyon oranına göre hesaplanacak

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.