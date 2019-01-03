Memur emeklisinin yıllık zam oranları belli oldu
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur emeklisinin yıllık maaş zammı belli oldu.
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Aralık ayında yüzde 0,40 düştü. 2018’in yıllık bazda enflasyon oranı ise yüzde 20,30 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranı yüzde 10,19 oldu. Memur emeklisinin yıllık maaş zammı da yüzde 10,69 oldu.
Yüzde 4 zam yapılacak
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelen enflasyon farkı yüzde 6,70 oldu. Buna göre alacakları maaş zammı yüzde 10’unun üzerin olacak. Memurlara toplu sözleşmenin gereği olarak Ocak ayında yüzde 4 zam yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeli memurlar, geçici personel ile memur emeklileri maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.
6 aylık periyotlar halinde hesaplanacak
Toplu sözleşmenin gereği olarak enflasyon farklı 6 aylık periyotlar halinde hesaplanacak.
İlk 6 ay nasıl hesaplandı?
2018’in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammı enflasyon oranına göre hesaplanacak
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.