Memur emeklilerinin zam oranları belli oldu

Yeni yılda zam bekleyen memur emeklilerine müjdeli haber geldi. Ocak zammı yüzde 14,28 olursa, maaşlara 307 TL zam gelecek.

Güncellenme 23 Ekim 2018 10:05

Yeni yılda zam bekleyen milyonlarca emekli ümitli bir bekleyiş içinde. Ocak ayında çifte zam alacak olan emeklilere, toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapılması beklenirken, enflasyon farkının da verileceği belirtildi.

Gerekli enflasyon oranı geçildi

Memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2018’in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3,5'i aşması gerekiyordu. Temmuz ve Eylül ayları arasındaki enflasyon ise yüzde 9,34’e çıktı. Bu kapsamda memur emeklileri için şimdiden yüzde 5,84 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

MB’nin enflasyon tahmini ne?

Ocak yapılması planlanan zam yüzde 4 ve yüzde 5,84 farkla yüzde 9,84'e ulaştı. Geriye ise 3 aylık veri kaldı. Merkez Bankası tarafından yapılan son beklenti anketinde, 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 13,78 olarak tahmin ediliyor.

Memur emeklisi yüzde 10,28 fark alacak

Yapılan bu tahmine göre memur emeklisinin alacağı fark yüzde 10,28'e yükselecek. Ocak zammı bu durumda yüzde 14,28 olacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer Ocak zammı yüzde 14,28 olursa, bu maaş 307 lira artışla 2 bin 456 lira 87 kuruşa yükselecek. Ayrıca programdaki tahmine göre de zam oranı yüzde 11,15 olabilecek. Buna göre ise en düşük aylık 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak.