Memet Ali Alabora'nın annesi ilk kez konuştu
Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğlu hakkında çıkarılan yakalama kararının 5 sene önce FETÖ'cülerin yazdığı iddianame kapsamında verildiğini savundu.
Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğlu hakkında çıkarılan yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Arım, karara dair iddianamenin FETÖ’cüler tarafından 5 yıl önce yazıldığını, FETÖ’cüler tarafından yazılan iddianame ile yakalama kararı çıkarıldığını ileri sürdü.
Alabora hakkında yakalama kararı
Alabora hakkında; Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Arım’dan ilginç savunma
Bu karar sonrası açıklama yapan Alabora’nın annesi Betül Arım, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu, oğlu ile görüşemediğini, seçimlerden önce böyle bir kararın çıktığını, biri firari, biri hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verildiğini söyledi.