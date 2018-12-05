Memet Ali Alabora'nın annesi ilk kez konuştu

Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğlu hakkında çıkarılan yakalama kararının 5 sene önce FETÖ'cülerin yazdığı iddianame kapsamında verildiğini savundu.

Güncellenme 05 Aralık 2018 17:21

Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğlu hakkında çıkarılan yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Arım, karara dair iddianamenin FETÖ’cüler tarafından 5 yıl önce yazıldığını, FETÖ’cüler tarafından yazılan iddianame ile yakalama kararı çıkarıldığını ileri sürdü.

Alabora hakkında yakalama kararı

Alabora hakkında; Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Arım’dan ilginç savunma

Bu karar sonrası açıklama yapan Alabora’nın annesi Betül Arım, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu, oğlu ile görüşemediğini, seçimlerden önce böyle bir kararın çıktığını, biri firari, biri hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verildiğini söyledi.