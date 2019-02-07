Melisa'nın velayeti Acun'a verildi

Şeyma Subaşı'nın yoğun tatil programı nedeni ile Melisa'nın velayeti baba Acun Ilıcalı'ya verildi.

Güncellenme 07 Şubat 2019 12:38

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında anlaşmalı bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çiftinin velayet süreci de sonuçlandı. Buna göre çiftin kızları Melisa Ilıcalı’nın velayeti baba Acun Ilıcalı’ua verildi.

Melisa’nın velayeti babasına verildi

Sözcü’nün haberine göre, Şeyma Subaşı’nın yurt dışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebi ile ikili anlaştı ve Melisa’nın velayeti Acun Ilıcalı’ya verildi.

"Her evlilikte boşanmada var”

TV 8’in patronu Acun Ilıcalı ile sosyal medya fenomeni olan eşi Şeyma Subaşı, 2018’in son ayında ani bir şekilde boşanma kararı almıştı. Dostça ayrılmaya karar veren çift, jet hızı ile sürpriz bir şekilde boşandı. Boşanma sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık" demişti.