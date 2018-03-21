Melike Hatun kimdir?

Daha önce Kara Sevda dizisiyle oyunculuğuyla izleyiciyi kendine hayran bırakan Hazal Filiz Küçükköse yepyeni bir proje ile seyirci karşısına çıktı.

Güncellenme 21 Mart 2018 12:08

Dün akşam seyirci ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ilk bölümünden izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Ekrana geleceğini ilan ettiği zamandan bu yana merakla gerek oyuncaları gerekse konusu yakından takip edilir oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Melike karakteri ile karşımıza çıkan Hazal Filiz Küçükköse oyunculuğuyla daha önceki projelerinde izleyiciden tam not almıştı. Küçükköse dizi de Çandarlı Halil Paşa’nın kızı Melike karakterini canlandırıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi’ndeki Melike kimdir, tarihte böyle biri yer almıştır?

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin Melike’si kimdir?

Melike Hatun, Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır ve bu karakteri dizi de güzel oyuncu Hazal Filiz Kaya canlandırmaktadır. Küçüklüğünden beri kendini bildi bileli Melike, Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşta olmasına rağmen şehzade olarak Manisa’ya gönderilince onu dönmesini bekleyeceğine dair yemin etmiş ve döneceği zamanı iple çekmiştir. Mehmed’in babası Murad Han’ın vefatı üzerine tahta Mehmed geçer ve Melike’nin yıllardır istediği dileği yerine gelmiş olur. Ancak Melike’yi bekleyen bir hayal kırıklığı vardır o da Mehmed artık eski Mehmed değildir. Sonra ne mi olur? Yayınlanan diğer bölümlerde her şey ortaya çıkacak.

Çandarlı Halil Paşa kimdir?

Murad Han’dan oğlu Mehmed’e yadigar kalan Veziriazam’dır kendisi. Çandalı ailesinden gelmiştir kendisi, Çandarlı ailesi ise Osmanlı ailesinden sonra gelen en güçlü ailedir. Sultan Murad Han, Çandarlı’ya oğlunun Konstantinapolis aşkından ötürü “Mehmed’in Konstantinapolis hayalinin devleti ateşe atmasına müsaade etme” vasiyetinde bulunur. Çandarlı’yı bundan sonra bekleyen büyük iki ayrım vardır. Bunlardan biri dünyada en çok saygı duyduğu kişiye verdiği söz diğeri ise yüreğinde bir an olsun Konstantinapolis sevdası sönmeyen Sultan Mehmed. Devleti için her zaman en iyisini en hayırlısını isteyen Çandarlı iki arada sıkışıp kalır. Murad Han’a verdiği söz onu Sultan Mehmed ile karşı karşıya getirecektir. Çandarlı’nın yapacağı Sultan Mehmed’e ihanet mi olacak ilerleyen bölümlerde kendisini gösterecek.