Meliha teyzeden Erdoğan ailesine anlamlı hediye

83 yaşındaki Meliha Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak, Emine Erdoğan'a da el örmesi çorap hediye etti.

Güncellenme 11 Şubat 2019 10:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ile bilinen Ankara’nın Ayaş ilçesinde ikamet eden 83 yaşındaki Meliha Demirel, İstanbul’da Erdoğan’la bir araya geldi.

Emine Erdoğan’a el örmesi çorap hediye etti

Demirel, düzenlenen program sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan için de el örmesi çorap hediye etti.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la uzun bir süre sohbet eden Demirel, etkinlik sonunda basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.

“En büyük hayalim Erdoğan’ı görmekti”

En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek olduğunu belirten Demirel, "Şükürler olsun. Gördüm. Allah görmeyi nasip etti. Çok dua ettim. Onun o nur yüzünü öptüm. Sarıldım. O tek lider. Sadece bizim değil, dünyanın lideri" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a bayrak hediye etti

Bu yaşına kadar böyle bir lider görmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güllük gülistanlık ettiklerini, İstanbul’u da güzelleştirdiklerini, Erdoğan’ı eleştirenlerin haksız olduğunu, Türkiye'de ipek gibi yollar yaptıklarını, İstanbul’un susuzluktan öleceğini, Cumhurbaşkanı’nın bu suyu getirdiğini, İstanbul için hala uğraştıklarını, Erdoğan’a bayrak getirdiğini, 'Bu bayrağa arkadaşlarınla sahip çık' dediğini, yetimlerin, yoksulların anası olan Emine Erdoğan’a ayağı üşümesin diye çorap getirdiğini söyledi.