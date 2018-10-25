Melih Gökçek'den AK Parti'nin açıklamasına tepki

Melih Gökçek, Yazıcı'nın “Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi” sözlerine tepki gösterdi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 14:35

Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi” şeklindeki ifadesi Melih Gökçek’i çok kızdırdı.

Gökçek’ten Yazıcı’ya tepki

Sosyal medyadan Yazıcı’nın sözlerine tepki gösteren Melih Gökçek, "Ya sabır celle celalühü... Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin. Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma. Vallahi tozunu atarım” açıklamasında bulundu.

Yazıcı ne demişti?

Canlı yayında açıklama yapan Yazıcı, "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" demişti.