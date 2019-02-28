Melih Gökçek, o haberlere ateş püskürdü

Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı siyasi oluşumda yer alacağı iddialarını yalanladı

Güncellenme 28 Şubat 2019 11:00

Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın başını çektiği oluşumda yer almayacağını belirterek haberleri yalanladı.

Son zamanlarda 31 Mart yerel seçimlerinin yanı sıra kulisleri hareketlendiren başka bir konu daha var. O da, Davutoğlu, Babacan ve Gül’ün siyasi bir oluşum içinde olduğu iddiaları.

Gökçek iddiaları yalanladı

Davutoğlu’nun Gül’den ayrı bir ekiple parti kuracağı kulislerde konuşulurken, bu harekete eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de destek verdiği iddia edildi. Gökçek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada bahsi geçen iddiaları net bir şekilde yalanladı.

“Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur”

Gökçek, "Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler. Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız, bizim Davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş.

Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim” ifadelerini kullandı.