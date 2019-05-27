Melania Trump, sumo güreşi izlerken hayretler içinde kaldı!

Resmi temaslar için Japonya'ya Donald Trump'la birlikte giden Melania Trump, sumo güreşi izlediği sırada şaşkınlığını gizleyemedi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 13:06

ABD Başkanı Donald Trump’la beraber Japonya’ya giden Melania Trump, ülkenin geleneksel suma görüşlerini izlerken hayretler içinde kaldı. First Lady’nin yüz ifadesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Büyük dikkat ve şaşkınlıkla izlediler

Donald Trump ve eşi Melania Trump, dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'ya gitti. Trump çifti, resmi temaslar için gittikleri Japonya’da sumo güreşi de izledi.

Maç esnasında Donald Trump’ın dikkatli gözlerle güreşçileri seyrettiği görülürken, First Lady’nin ise şaşkın bakışları dikkat çekti.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Melania Trump’ın sumo güreşi seyrederken yüzüne yansıyan ifade, sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, “Melania sumo izlerken ‘nasıl da eğleniyor’. Kocasının bu alanda kariyer yapabileceğini düşünüyor galiba” benzeri esprili yorumlarda bulundu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Donald Trump’ın da güreşe katılabileceği şeklinde espri yaptı.

Trump’tan sumo güreşi yorumu

Donald Trump, maçtan sonra Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye, “Hep bir sumo güreşi izlemek istemişimdir, dolayısıyla bu harikaydı” dedi.