Melania Trump, Donald Trump’la evli olmanın zorluklarını anlattı

Melania Trump, eşi Donald Trump’la evli olmanın en zor yanlarını anlattı.

Güncellenme 13 Aralık 2018 12:28

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, canlı yayında samimi itiraflarda bulundu. Melania, eşi Donald Trump’la olmanın zor yönlerini anlattı.

Trump ile evli olmanın en zor yanı ne?

İnsanların sürekli kocasını eleştirmesinin çok zor bir şey olduğunu belirten Melania, bu kapsamda birçok fırsatçı ile mücadele etmek gerektiğini, Trump’ın eşi olmanın en kötü yanının bu olduğunu, ismini ve ailesinin ismini kendileri için kullananların olduğunu, bu kişilerin komedyen, gazeteci ya da yazar olduğunu söyledi.

Eleştirilere üzülüyor mu?

Melania, insanların kocasını eleştirmesinin ve kötü yorumların kendisini etkilemediğini, yazdıkları şeylerin doğru olmadığını, eşinin başkan olmasından sonra başına bunların geleceğini bildiğini, buna hazır olduğunu ifade etti.