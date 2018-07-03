Meksikalı oyuncu Marquez rakor kırdı!

Meksika'nın tecrübeli ismi Marquez, tarihi bir rekora imza attı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 11:31

2018 Dünya Kupası'nın Son 16 Turu'nda Meksika, Brazilya ile karşılaştı. Meksika'nın tecrübeli ismi Rafa Marquez, Brezilya maçına da ilk 11'de başladı.

Meksika Milli Takımı'nın son 5 dünya kupasında kaptanı olan Marquez, böylelikle 1954'ten bu yana Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçında forma giyen en yaşlı isim oldu.

39 yaş 139 gün ile bu alanda zirveyi Marquez elde ederken, 1954'teki turnuvada boy gösteren Stanley Matthews 39 yaş 145 gün ile ikinci sıraya geriledi. Matthews, İngiltere formasıyla Uruguay'a karşı oynamıştı.