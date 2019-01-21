Meksika'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Meksika'da hırsızlıklar nedeni ile petrol hatlarındaki sızıntılar kaynaklı yaşanan patlamada 85 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 21 Ocak 2019 11:24

Latin Amerika ülkelerinden Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Tlahuelilpan kasabası civarında boru hattından sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 85’e ulaştı.

85 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Jorge Alcocer, patlamada boru hattından sızan akaryakıtı toplamak amacıyla çevrede toplanan vatandaşlardan 85’inin hayatını kaybettiği, yaralıların ise kaldırıldıkları hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Bazı tesisler kullanıma kapatıldı

Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı sebebi ile bazı boru hatları hizmete kapatılmış bu da ülkede krize neden olmuştu.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Bu nedenle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler nedeni ile benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Sosyal medyada geniş yer buldu

Geçen hafta Meksiko’da patlayan borudan sızan ve petrolün vatandaşlarca plastik kaplara doldurulması sosyal medya geniş yer bulmuştu.

Vatandaşlara sabırlı olun mesajı

Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıklarla mücadelenin sonucu olduğunu ifade ederek, vatandaşlara sabırlı olması konusunda telkinde bulunmuştu.

Akaryakıt hırsızlığı ile mücadele sözü

Devlet Başkanı Obrador, 1 Aralık 2018’de göreve başlamış, devlete ait akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıklarla mücadele sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" sözleri ile bu duruma daha fazla izin verilmeyeceğinin mesajını vermişti.

Hırsızlıklar nedeni ile 3 milyar dolar zarar edildi

Ülkede bu kapsamda yapılan hırsızlıkların zararının 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.