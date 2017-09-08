Meksika'da 8.1 şiddetinde deprem!

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Orta Amerika kıyıları için tsunami alarmı verildi.

Güncellenme 08 Eylül 2017 09:06

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısındaki depremin 33 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

6 ülke için Tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede tsunami oluşabileceği uyarısı yaptı. Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.