Meksika bu sabah depremle uyandı!

Geçtiğimiz yıl, 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da bu sabah 6,1 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Güncellenme 19 Şubat 2018 10:58