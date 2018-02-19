Meksika bu sabah depremle uyandı!
Geçtiğimiz yıl, 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da bu sabah 6,1 şiddetinde bir deprem daha oldu.
Son zamanlarda sık sık deprem meydana gelen Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 6,1 büyüklüğünde yine deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde Meksika vatandaşlarını harekete geçiren 6,1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları sokaklara döktü.
Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, Oaxaca eyaletinin 43 kilometre doğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İki gün önce yine Meksika'da meydana gelen depremin etkisinin 7,2 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı. Bu depremden sonra ülkenin güney ve orta bölgelerinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşanmıştı.
Meksika'da 19 Eylül 2017'de meydana gelen depremin büyüklüğü 7,1 olarak açıklanmış, 369 kişi de hayatını kaybetmişti.